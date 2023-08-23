Петербургские чиновники оценили жизнь горожанина в 98 бургеров в месяц

В Петербурге установили прожиточный минимум на следующий год. Neva.Today решила посчитать, сколько оливье, борща и бургеров могут съесть местные чиновники на 16 тысяч рублей, если бы жили на те деньги которые считают приемлемыми для рядовых горожан.