Волонтеры просят иркутян забрать животных из закрывшегося приюта

В поселке Пивовариха Иркутского района больше не функционирует приют для бездомных собак. Для большинства его четвероногих обитателей удалось найти новых хозяев, но двадцать четыре собаки все еще нуждаются в любящем доме.
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