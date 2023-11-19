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Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

Португалия выиграла 10 из 10 матчей при Мартинесе в отборе Евро-2024 с общим счетом 36:2. У Роналду 10 голов

Сегодня команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла сборную Исландии (2:0). В квалификации Евро-2024 Португалия выиграла все 10 матчей группового этапа, забив 36 голов и пропустив лишь дважды.

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