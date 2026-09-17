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Пронедра

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Собчак в наряде за 1,2 млн посмеялась над свадьбой в Саратове

Собчак в наряде за 1,2 млн посмеялась над свадьбой в Саратове

Ксения Собчак давно стала фигурой, вокруг которой обсуждают не только журналистику, телевидение или общественную деятельность, но и сам образ современной российской публичности.

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