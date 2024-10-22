"Документов нет, но я же работаю, вот они — мои руки!": Яркий рейд провели в Екатеринбурге

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Нечего с ними разбираться в хостелах, всех в автобусы и на пересыльный пункт , на морозе оградите территорию и охраняйте как зк . А в очереди можно и разобраться , что за подделка и кто выдал , а они пусть стоят на морозе , до полного выяснения -привыкают к России . Сами побегут блин . Распоясались тут без меня , нюх потеряли . А по сапатке , не желаете ? И защитников туда же

Сергей Иванов У нас плохо, холодно, научиться нечему, по улицам ходят полицейские, короче, в России просто ужасно! Валите в свои аулы, кишлаки, Гейропу, куда хотите, только чтобы в России вас не было!