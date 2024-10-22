Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Документов нет, но я же работаю, вот они — мои руки!": Яркий рейд провели в Екатеринбурге

"Документов нет, но я же работаю, вот они — мои руки!": Яркий рейд провели в Екатеринбурге

Екатеринбург, субботний вечер. Казалось бы, всё как обычно: город готовится к выходным, люди отдыхают, однако один мигрантский хостел внезапно превращается в сцену настоящего театра абсурда.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нечего с ними разбираться в хостелах,  всех в автобусы и на  пересыльный пункт  , на морозе оградите территорию и охраняйте как зк . А в очереди можно и разобраться , что за подделка и кто выдал , а они пусть стоят на морозе , до полного выяснения -привыкают к России . Сами побегут блин . Распоясались тут без меня , нюх потеряли . А  по сапатке , не желаете  ? И защитников туда же
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12 час.
Сергей Иванов
У нас плохо, холодно, научиться нечему, по улицам ходят полицейские, короче, в России просто ужасно! Валите в свои аулы, кишлаки, Гейропу, куда хотите, только чтобы в России вас не было!
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9 час.
Иван Еськов
Вот и получается, что главные виновные в наплыве незаменимых наш работодатели, крепко сросшиеся с диаспорами и имеющими двойной доход, от работающих незаконно мигрантах и от откатов диаспор. Ну кто это от себя откинет? Только под дулом автомата. Но у нас за это не стреляют и даже не сажают. Ужесточение закона для предпринимателей и посадки сильно жадных предпринимателей и чиновников остановят незаконных мигрантов.
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9 час.

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