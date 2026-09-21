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ИА Регнум

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Мирошник сообщил, что Киев испытывает проблемы с вербовкой наемников в ВСУ

Мирошник сообщил, что Киев испытывает проблемы с вербовкой наемников в ВСУ

Киевский режим вынужден придумывать новые схемы из-за проблем с вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Об этом 22 сентября сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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