Киевский режим вынужден придумывать новые схемы из-за проблем с вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Об этом 22 сентября сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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