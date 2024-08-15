Депутат БГД помогает разобраться с "гаражными войнами" в центре Барнаула

К нашумевшей истории с "незаконным строительством" гаража под окнами жилого дома подключился депутат от партии "Новые люди" Депутат БГД Никита Федюнин общается с жителями дома / Фото: партия "Новые люди" Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин жителям помогает разобраться со строительством гаража возле жилого дома № 93 по проспекту Ленина.