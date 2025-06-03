Что значит режим повышенной готовности и что делать ямальцам

Режим повышенной готовности — это особый порядок работы органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, который вводится для оперативного реагирования на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС).
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