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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Wildberries сообщил о запуске передвижного ПВЗ в Тверской области

Wildberries сообщил о запуске передвижного ПВЗ в Тверской области

Wildberries запустил передвижной пункт доставки и выдачи заказов через автолавку в Тверской области. Это пилотный проект, который реализуется совместно с Минпромторгом и охватывает 12 населенных пунктов, где нет стандартных ПВЗ.

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