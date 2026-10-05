Wildberries сообщил о запуске передвижного ПВЗ в Тверской области

Wildberries запустил передвижной пункт доставки и выдачи заказов через автолавку в Тверской области. Это пилотный проект, который реализуется совместно с Минпромторгом и охватывает 12 населенных пунктов, где нет стандартных ПВЗ.
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