Трагедия с батискафом в Хургаде: кто допустил гибель туристов

www.globallookpress.com/Norbert Probst/imageBROKER.com В Красном море неподалеку от Хургады затонула прогулочная подводная лодка, на которой собирались отправиться на экскурсию четыре десятка российских туристов.
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