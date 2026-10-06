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«Судный день»: пойдут ли на позиции ВС РФ украинские роботы-«терминаторы»?

«Судный день»: пойдут ли на позиции ВС РФ украинские роботы-«терминаторы»?

Заявление экс-министра обороны Незалежной Михаила Федорова о том, что в Киеве задумались о создании полноценной армии гуманоидных роботов, вызвало чувство глубокой озабоченности, поскольку Украина давно превратилась в гигантских полигон для тестирования передовой техники.

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