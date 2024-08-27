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Общественная служба новостей

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Депутат Бессараб считает невозможным увеличение МРОТ до 30 тысяч к 2025 году

Депутат Бессараб считает невозможным увеличение МРОТ до 30 тысяч к 2025 году

Минимальный размер оплаты труда в России необходимо увеличивать поэтапно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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Стефания Новак
А она не хочет прожить на пенсию в 19 тыс.руб.? А?
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22 час.
Лариса Поплавская
Она только может грудью ложиться на амбразуры защищая ненужных нам семей мигрантов с незаслуженными выплатами. Почему на детей, рожденных в дебрях центральной азии  выдается также мат капитал из нащих налогов. Почему они получают  у нас незаслуженные пенсии, а вот нашим рабочим повысить  зарплату это надо станок включать. Гнать ее из  госдумы и пусть идет с мигрантами по  бессарабии кочевать.
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21 час.

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