Минимальный размер оплаты труда в России необходимо увеличивать поэтапно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат Бессараб считает невозможным увеличение МРОТ до 30 тысяч к 2025 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
А она не хочет прожить на пенсию в 19 тыс.руб.? А?
Ответить
22 час.
Лариса Поплавская
Она только может грудью ложиться на амбразуры защищая ненужных нам семей мигрантов с незаслуженными выплатами. Почему на детей, рожденных в дебрях центральной азии выдается также мат капитал из нащих налогов. Почему они получают у нас незаслуженные пенсии, а вот нашим рабочим повысить зарплату это надо станок включать. Гнать ее из госдумы и пусть идет с мигрантами по бессарабии кочевать.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии