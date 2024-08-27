Депутат Бессараб считает невозможным увеличение МРОТ до 30 тысяч к 2025 году

Лариса Поплавская

Она только может грудью ложиться на амбразуры защищая ненужных нам семей мигрантов с незаслуженными выплатами. Почему на детей, рожденных в дебрях центральной азии выдается также мат капитал из нащих налогов. Почему они получают у нас незаслуженные пенсии, а вот нашим рабочим повысить зарплату это надо станок включать. Гнать ее из госдумы и пусть идет с мигрантами по бессарабии кочевать.