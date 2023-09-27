Рецепты первых блюд 2

Рисовый суп с капустой и яблоком Интересное и вкусное сочетание привычных ингредиентов представлено в этом не совсем обычном блюде: рисовом супе с овощами, дополненном кислым тёртым яблочком и горчицей! Суп получается густым, лёгким и оригинальным на вкус.
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