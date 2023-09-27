Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Так в Казахстане вместо Токаева некий Токарев появился...Ну вот и всё: Рос...
  • Сергей Дмитриев
    ...Надо отрядить кого-то из русских корреспондентов в США по бартеру с известным американцем, который давно ошивается...Такер Карлсон воз...
  • Лев Сивохин
    Вот это хорошо- по нашему. Недаром в свое время Л.И. Брежнев говорил экономика должна быть экономной.Москва нанесла не...

Рецепты первых блюд 2

Рецепты первых блюд 2

Рисовый суп с капустой и яблоком Интересное и вкусное сочетание привычных ингредиентов представлено в этом не совсем обычном блюде: рисовом супе с овощами, дополненном кислым тёртым яблочком и горчицей! Суп получается густым, лёгким и оригинальным на вкус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх