Рецепты первых блюд 2

Рисовый суп с капустой и яблоком Интересное и вкусное сочетание привычных ингредиентов представлено в этом не совсем обычном блюде: рисовом супе с овощами, дополненном кислым тёртым яблочком и горчицей! Суп получается густым, лёгким и оригинальным на вкус.