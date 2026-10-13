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«Герани» меняют характер боевых действий

«Герани» меняют характер боевых действий

То, что мы наблюдаем, — это системная работа по разрушению военной инфраструктуры противника: «Герани» достают цели на дистанции более 800 километров.

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