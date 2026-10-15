Предложение Москвы вывести из Ирана обогащенный уран «остается на столе». Об этом в специальном интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко.
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