Шварценеггер признался, что скрывал проблемы со здоровьем

Актер рассказал о своей болезни. Шварценеггер решился рассказать об операции LEGION-MEDIAХотя у Арнольда Шварценеггера 750 миллионов подписчиков, с которыми он регулярно делится новостями, на днях он чрезвычайно удивил своих фанатов.