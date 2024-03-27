Шварценеггер признался, что скрывал проблемы со здоровьем

Актер рассказал о своей болезни. Шварценеггер решился рассказать об операции LEGION-MEDIAХотя у Арнольда Шварценеггера 750 миллионов подписчиков, с которыми он регулярно делится новостями, на днях он чрезвычайно удивил своих фанатов.
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