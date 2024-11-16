Стало известно о продвижении Российской армии на запорожском направлении

Войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.