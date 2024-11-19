Российская армия «распечатала» еще одно направление наступления

Российские силы продолжают проведение спецоперации на подконтрольной Киеву территории. По данным околовоенных пабликов, мониторинговых ресурсов и военкоров, оперативная обстановка на линии фронта на данный момент выглядит следующим образом.
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