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Аргументы и Факты

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Эксперт Чикова назвала главный минус удалённой работы

Эксперт Чикова назвала главный минус удалённой работы

Удалённая работа позволяет сотрудникам больше времени проводить с семьёй, однако не способна заменить живое общение с коллегами, рассказала в беседе с Пятым каналом глава Комитета по развитию предпринимательства Сенаторского клуба СФ РФ Анастасия Чикова.

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