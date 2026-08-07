Эксперт Чикова назвала главный минус удалённой работы

Удалённая работа позволяет сотрудникам больше времени проводить с семьёй, однако не способна заменить живое общение с коллегами, рассказала в беседе с Пятым каналом глава Комитета по развитию предпринимательства Сенаторского клуба СФ РФ Анастасия Чикова.
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