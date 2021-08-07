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Польша в ожидании золотого дождя немецких репараций

Польша в ожидании золотого дождя немецких репараций

Варшава хочет от Берлина компенсаций за потери в войне, но с приобретенными после нее территориями не готова расстаться София Сачивко На фото: плакаты с требованием возмещения ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны, Варшава.

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