Ключевая реакция в звездах оказалась медленной

Ученые из Центра Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе вместе с исследователями из Италии, Венгрии и Шотландии обнаружили, что одна из ключевых термоядерных реакций, происходящих внутри звезд, протекает медленнее, чем считалось ранее.
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