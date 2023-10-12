Ключевая реакция в звездах оказалась медленной

Ученые из Центра Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе вместе с исследователями из Италии, Венгрии и Шотландии обнаружили, что одна из ключевых термоядерных реакций, происходящих внутри звезд, протекает медленнее, чем считалось ранее.