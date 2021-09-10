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Креативная инфраструктура столицы развивается в Москве при поддержке властей

Креативная инфраструктура столицы развивается в Москве при поддержке властей

Рассматривается вопрос о создании новых технопарков в этой сфере Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.

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