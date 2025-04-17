Постпред Ульянов: Россия полностью поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном

Российская Федерация полностью поддерживает диалог между Международным агентством по атомной энергии и Ираном и желает, чтобы визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в исламскую республику был максимально успешным.
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