Следователи возбудили дело против компании, которая не достроила развязку в Барнауле

Руководство РСК не платило сотрудникам зарплату на протяжении трех месяцев В отношении руководства Региональной строительной компании, которая долго строила и не достроила развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам.
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