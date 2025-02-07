Следователи возбудили дело против компании, которая не достроила развязку в Барнауле

Руководство РСК не платило сотрудникам зарплату на протяжении трех месяцев В отношении руководства Региональной строительной компании, которая долго строила и не достроила развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам.