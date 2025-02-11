Конституционный суд назначил пенсию детям, зачатым через ЭКО после смерти отцов

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца, право на пенсию по потере кормильца.
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