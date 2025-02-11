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Конституционный суд назначил пенсию детям, зачатым через ЭКО после смерти отцов

Конституционный суд назначил пенсию детям, зачатым через ЭКО после смерти отцов

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца, право на пенсию по потере кормильца.

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