Минобороны РФ: в течение ночи силы ПВО сбили 3 украинских беспилотника

Три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа киевского режима были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи, сообщает министерство обороны Российской Федерации 22 апреля в своем Telegram-канале.
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