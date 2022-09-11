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Осужденный на 16 лет колонии соратник Тесака попросил о смягчении приговора

Осужденный на 16 лет колонии соратник Тесака попросил о смягчении приговора

  Осужденный на 16 лет соратник Тесака Аристархов направил апелляцию о смягчении приговора Осужденный на 16 лет колонии строгого режима  Осужденный на 16 лет соратник Тесака Аристархов направил апелляцию о смягчении приговора Осужденный на 16 лет колонии строгого режима за соучастие в двойном убийстве в парке «Лосиный Остров» в Подмосковье соратник националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максим Аристархов попросил о смягчении приговора и направил апелляционную жалобу с Мособлсуд.

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