Осужденный на 16 лет колонии соратник Тесака попросил о смягчении приговора

Осужденный на 16 лет соратник Тесака Аристархов направил апелляцию о смягчении приговора Осужденный на 16 лет колонии строгого режима Осужденный на 16 лет соратник Тесака Аристархов направил апелляцию о смягчении приговора Осужденный на 16 лет колонии строгого режима за соучастие в двойном убийстве в парке «Лосиный Остров» в Подмосковье соратник националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максим Аристархов попросил о смягчении приговора и направил апелляционную жалобу с Мособлсуд.