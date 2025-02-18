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Жених Ксении Бородиной показал, сколько у него денег на счету

Жених Ксении Бородиной показал, сколько у него денег на счету

В очередном выпуске популярной телепередачи «Шоу Воли» зрители стали свидетелями откровенного разговора о финансах между ведущим Павлом Волей и известной парой – Ксенией Бородиной и её бойфрендом Николаем Сердюковым.

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