РЕН ТВ объявил конкурс к премьере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»

Телеканал РЕН ТВ за два дня до знаменательной даты — 80-летия полного освобождения блокады Ленинграда — объявляет о начале конкурса, приуроченного к премьере телесериала «Банда ЗИГ ЗАГ» о преступной группировке, орудовавшей в городе в блокаду.
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