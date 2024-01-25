РЕН ТВ объявил конкурс к премьере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»

Телеканал РЕН ТВ за два дня до знаменательной даты — 80-летия полного освобождения блокады Ленинграда — объявляет о начале конкурса, приуроченного к премьере телесериала «Банда ЗИГ ЗАГ» о преступной группировке, орудовавшей в городе в блокаду.