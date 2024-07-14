Skull and Bones готовится ко второму сезону — игра все никак не затонет В борьбе за ...

Skull and Bones готовится ко второму сезону — игра все никак не затонетВ борьбе за первенство в индустрии игровых сервисов в 2024 году Ubisoft вступила в противостояние с мощным соперником — Sea of Thieves, который за шесть лет стал самой популярной пиратской игрой.