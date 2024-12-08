Ксения Бородина показала свое помолвочное кольцо: мнения подписчиков резко разделились

Накануне Ксения Бородина поделилась радостной новостью: она выходит замуж! Николай Сердюков сделал ей предложение руки и сердца в одном из самых красивых мест страны — Эрмитаже, у часов с павлином, работающих более 200 лет.
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