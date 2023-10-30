Названы марки автомобилей, которые ГИБДД останавливают чаще других

Эксперты назвали марки автомобилей, которые ГИБДД останавливают чаще обычного, сообащет PRIMRPESS. Наибольший интерес инспекторов ГИБДД в России, по словам директора автомобильного маркетплейса Максима Рязанова, вызывают автомобили четырех марок: Kia, Mitsubishi, Ford и Lexus.
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