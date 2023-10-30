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Названы марки автомобилей, которые ГИБДД останавливают чаще других

Названы марки автомобилей, которые ГИБДД останавливают чаще других

Эксперты назвали марки автомобилей, которые ГИБДД останавливают чаще обычного, сообащет PRIMRPESS. Наибольший интерес инспекторов ГИБДД в России, по словам директора автомобильного маркетплейса Максима Рязанова, вызывают автомобили четырех марок: Kia, Mitsubishi, Ford и Lexus.

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