Послан чёткий сигнал НАТО: десятки ударов обрушились на суперобъекты Киева

Увеличение интенсивности ударов по объектам ВСУ в Киевской области является закономерным сигналом для Украины и стран НАТО, что ВС РФ не намерена останавливаться и будет добиваться поставленных целей, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
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