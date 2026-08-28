Послан чёткий сигнал НАТО: десятки ударов обрушились на суперобъекты Киева

Увеличение интенсивности ударов по объектам ВСУ в Киевской области является закономерным сигналом для Украины и стран НАТО, что ВС РФ не намерена останавливаться и будет добиваться поставленных целей, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.