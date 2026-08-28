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Аргументы и Факты

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Послан чёткий сигнал НАТО: десятки ударов обрушились на суперобъекты Киева

Послан чёткий сигнал НАТО: десятки ударов обрушились на суперобъекты Киева

Увеличение интенсивности ударов по объектам ВСУ в Киевской области является закономерным сигналом для Украины и стран НАТО, что ВС РФ не намерена останавливаться и будет добиваться поставленных целей, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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