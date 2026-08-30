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Тур тебя: негативный новостной фон и грядущие выборы затормозили туризм

Тур тебя: негативный новостной фон и грядущие выборы затормозили туризм

Россияне практически прекратили бронировать туры на дальние даты. Конфликт на Ближнем Востоке, топливные проблемы в России и общий негативный новостной фон привели к тому, что горизонт планирования у российских путешественников сократился максимум до двух-трех недель.

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