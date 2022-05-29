Гороскоп на июнь-2022: важные события и благоприятные дни

В начале июня Меркурий все еще будет ретроградным. Этот цикл закончится 3 июня 2022 года. В течение этого времени до 13 июня 2022 года мы будем пересматривать некоторые вещи, которые выпали из поля зрения и сбивали с толку в последние недели.