Вечерняя Москва

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Гороскоп на июнь-2022: важные события и благоприятные дни

Гороскоп на июнь-2022: важные события и благоприятные дни

В начале июня Меркурий все еще будет ретроградным. Этот цикл закончится 3 июня 2022 года. В течение этого времени до 13 июня 2022 года мы будем пересматривать некоторые вещи, которые выпали из поля зрения и сбивали с толку в последние недели.

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