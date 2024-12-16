Врач Тяжельников перечислил многочисленные полезные свойства холодца

Традиционное русское блюдо благосклонно влияет на упругость кожи и снижает похмельный синдром.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, какие полезные свойства присущи любимому в России блюду – холодцу, без которого у многих не обходится новогодний стол.
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