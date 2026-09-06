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Миңнеханов Күчмә халыклар уеннарының югары дәрәҗәсен саклап калырга вәгъдә итте

Миңнеханов Күчмә халыклар уеннарының югары дәрәҗәсен саклап калырга вәгъдә итте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан Республикасы премьер-министры Адылбәк Касымалиев белән очрашты.

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