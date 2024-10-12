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Военное обозрение

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«Формула мира» Зеленского: в ночь на 12 октября ВСУ направили десятки БПЛА на Краснодарский край, Курскую и Белгородскую области

«Формула мира» Зеленского: в ночь на 12 октября ВСУ направили десятки БПЛА на Краснодарский край, Курскую и Белгородскую области

Сообщается о БПЛА над Славянском-на-Кубани и Приморско-Ахтарском.

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