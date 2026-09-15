ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда на свой юбилей муж пригласил молодую "коллегу", Настя придумала план, как отомстить максимально изящно

Когда на свой юбилей муж пригласил молодую "коллегу", Настя придумала план, как отомстить максимально изящно

Настя неподвижно сидела за праздничным столом. Она не прикасалась ни к еде, ни к вину. Взгляд был прикован к мужу, который вовсю хохмил, обнимая за плечи свою молоденькую коллегу.

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