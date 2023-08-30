Ученые выяснили, что невесомость делает иммунитет человека менее защищенным

Ученые заявили, что иммунная система космонавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации. Они изучили влияние невесомости на Т-клетки — разновидность лейкоцитов, называемых лимфоцитами, которые играют немаловажную роль в борьбе с болезнями.