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Два округа Тулы останутся без холодной воды из-за подготовки к зиме Медвенско-Осетровского водозабора

Два округа Тулы останутся без холодной воды из-за подготовки к зиме Медвенско-Осетровского водозабора

Два округа Тулы останутся без холодной воды из-за подготовки к зиме Медвенско-Осетровского водозабора С 8:00 утра до полуночи 21 мая часть Тулы останется без холодного водоснабжения в связи с подготовкой к работе в зимних условиях Медвенско-Осетровского водозабора.

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