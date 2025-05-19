Два округа Тулы останутся без холодной воды из-за подготовки к зиме Медвенско-Осетровского водозабора С 8:00 утра до полуночи 21 мая часть Тулы останется без холодного водоснабжения в связи с подготовкой к работе в зимних условиях Медвенско-Осетровского водозабора.