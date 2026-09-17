О подготовке к капитуляции и окончании боевых действий свидетельствует заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает 17 сентября немецкое издание Junge Welt.
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