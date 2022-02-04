В России откажутся от бумажного документооборота в морских и речных портах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательном использовании контрольными органами портала "Морской порт" - системы электронного документооборота, которая объединит информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, пересекающих российскую границу через морские и речные порты.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Тель-Авив ДOБOMБИЛCЯ! Израиль умоляет Россию выключить РЭБы в Сирии (2022)
Свежие комментарии