Международный разгрузочный день отмечают 5 января

Он может подарить легкость и заряд энергии перед рабочей неделей В разгар новогодних праздников, когда стол ломится от угощений, Международный разгрузочный день, который отмечается 5 января, напоминает о важности заботы о здоровье.
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