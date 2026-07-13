Электроседан Geely Galaxy TT: теперь и «заряженная» модификация Ultra[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Фирма Geely рассекретила электрический седан Galaxy TT месяц назад, а теперь появились подробности о топ-версии, получившей название Ultra, и спецсерии Global Racing Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии