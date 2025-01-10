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Царьград

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Не смогли победить русских военных - отыгрались на мирных: Атака на Донецк и Светлодарск в час пик. Есть жертвы

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ в утренние часы пик на Донецк и Светлодарск. "Есть жертвы", - уточнил он.

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