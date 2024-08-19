«Ванкувер» получил выбор в четвёртом раунде драфта 2025 года.фото: nhl.com/oilers--> Российский нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии