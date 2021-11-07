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Полезным было всё

Полезным было всё

Я такая старая, что помню прошлый век. Например, я помню времена, когда сливочное масло было полезным.

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Виктор Горшков
Сейчас стремятся ,чтобы побыстрей старшее поколение ушло в мир иной и чтобы молодое поколение не знало,что такое полезное питание и качественная жизнь и нет беспокойства о будущем себя и твоих детей, и не мешать буржуям делать сверх прибыли за счет внедрения всего вредного.

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