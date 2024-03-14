Маринуем свинину: мясо превращается в сочную вкусноту

Свинина становится гораздо сочнее и нежнее, если ее готовить с маринадом. Маринад делает волокна мяса более податливыми, а вкус маринада пропитывает куски мяса и позволяет им даже после жарки оставаться на удивление сочными.
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