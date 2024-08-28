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ИА Регнум

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Если дамба лопнет. Разрушение Киевской ГЭС приблизит киевлян к мечте

Если дамба лопнет. Разрушение Киевской ГЭС приблизит киевлян к мечте

Старые киевляне вспоминают, что как-то в середине 70-х по системе проводного радио (которое было буквально в каждом доме) случайно запустили оповещение о прорыве дамбы Киевской ГЭС — совсем недавно, в 1968 году, достроенной.

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